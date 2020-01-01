Carlos Tevez: Maradona'yı şans getirmesi için öptüm

Boca Juniors'a şampiyonluğu getiren golü atan tecrübeli oyuncu, Maradona'yı niye öptüğünü açıkladı.

Süper Lig'de sezon sona erdi ve Boca Juniors mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Son haftaya lider giren River Plates'in, Atletico Tucuman deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılması ve Boca Juniors'ın Gimnasia La Plata'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından, sarı lacivertli ekip ezeli rakibini geride bıraktı.

Boca'ya şampiyonluğu getiren golü atan Carlos Tevez, karşılaşma öncesi Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü olan efsane isim Diego Armando Maradona'yı öpmesinin sebebini açıkladı.

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Karşılaşmanın ardından Ole'ye konuşan Tevez "Diego'yu öpmem gerektiğini biliyordum. Bazen şansı bu şekilde araman gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu da değerlendiren tecrübeli oyuncu "Yeniden başarı kazanmak için açtım. Düştükten sonra yeniden evime dönmem gerekti. Birçok şeyden kurtulup tıpkı çocukluğumdaki gibi savaştım. Kendimle olan bu savaşım 2-3 yıl sürdü. Hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmedim ve en doğru zamanda kendimi buldum" şeklinde konuştu.

Bu sezon Boca Juniors ile 17 lig maçına çıkan Tevez, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.