Carlos Tevez'den korkutan haber! Açıklama geldi

Manchester United ve Arjantin Millî Takımı'nın eski yıldızı Carlos Tevez'den korkutan haber geldi.

Fanatik'in haberine göre Arjantinli eski futbolcu Carlos Tevez, bu sabaha karşı ülkesinde yoğun göğüs ağrıları üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kulüp ne dedi?

Tevez'in teknik direktörlüğünü yaptıığı Club Atlético Independiente'den sabaha karşı yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlos Tevez göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tevez, gerekli tetkikler tamamlanana kadar tedbir amaçlı hastanede kalacak" İfadelerini kullandı.

Sebebi de açıklandı

Arjantin Premier Ligi'nde 6. sırada bulunan Club Inpendiente'nin teknik direktörü olan Carlos Tevez'in yoğun stres nedeniyle rahatsızlık yaşadığı bildirildi.

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Yerel basının haberlerine göre Tevez'in daha ileri testlerden geçeceği hastanenin adı Buenos Aires'teki Finochietto Hastanesi olarak açıklandı.

Tevez'in yüksek tansiyon hastası olduğu ve düzenli olarak tıbbi kontrollerden geçtiği biliniyor.