Carlos Quieroz, Falcao'yu neden kadroya almadığını açıkladı

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Radamel Falcao’yu kadroya almamasının nedenini açıkladı.

’nın Şili ve ile oynayacağı maçlarının aday kadrosuna Radamel Falcao ve James Rodriguez’in çağrılmaması bu ülkede gündem oldu.

Teknik direktör Carlos Queiroz, düzenlediği basın toplantısında bu futbolcuları kadroya almamasının kendi tercihi olduğunu söyledi.

Quieroz, “James ve Falcao’nun kadroda olmaları konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Karar bana ait. İkisi de Kolombiyalı futbolseverler için önemli futbolcular. Ama çağırmadığımız futbolcular hakkında konuşmak, şu anda aramızda olanlara saygısızlık oluyor” diye konuştu.

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Portekizli teknik adam, “Kadro hakkındaki kararımı futbolcuları analiz ettikten sonra veriyorum. Takım için en iyi olan kararı almaya çalışıyoruz. Bu tercihleri yaparken teknik ekibim ve futbolcularla uzun uzun konuşuyoruz” dedi.

Quieroz, “Eğer iyi bir takım oluşturmak istiyorsanız, futbolcuları tanımanız gerekiyor. Falcao konusunda belki siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum; 2014 Dünya Kupası’nda bu yana milli takıma çağrıldığı maçların yüzde 55’inde görev yapabildi. Bazen sakatlıklar bazen de başka nedenler ötürü forma giyemedi. Şu an en iyi durumda olduğunu düşündüğümüz futbolcuları kadroya aldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu tarz tartışmaları zaman kaybı olarak değerlendiren Quieroz, “Önümüzde Şili maçı var. Kendimizi geliştirmeliyiz. Şili son dönemlerde bizden daha iyi. Onlara saygı duymamız ve çok çalışmamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.