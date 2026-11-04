Carlos Forbs, PSV'ye Şampiyonlar Ligi'nde son derece acı bir gece yaşattı

PSV, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde son derece can sıkıcı bir yenilgi aldı. Peter Bosz'un ekibi, sahasında Club Brugge'e 2-1 mağlup oldu. Belçika temsilcisi, PSV'nin bıraktığı boşlukları iyi değerlendirdi. Eski Ajax oyuncusu Carlos Forbs, Eindhoven'daki maçın galibiyet golünü attı.

Maç öncesinde Eindhoven'da açık bir oyun bekleniyordu ve öyle de oldu: İlk yarıda çok sayıda pozisyon yaşandı. Bunların en netinde, Ivan Perisic'in harika pasıyla kaleye tek başına yönelen Sergiño Dest'in vuruşu zayıf kaldı ve Yann Sommer kurtarışı yaptı.

PSV hafif bir üstünlük kursa da 25. dakikada bir anda geriye düştü. Formda isim Nicolò Tresoldi, Joaquin Seys'in ortasını düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bosz'un ekibi için moral bozucu bir goldü. PSV sonrasında daha fazla gol yemekten de kurtuldu. Forbs iki kez Kovár'la karşı karşıya kaldı ancak bitiricilikte isabet sağlayamadı: İlk şutunu çok farklı şekilde üstten dışarı gönderdi, kısa süre sonra ise Çek kaleciyi geçemedi.

Diğer tarafta PSV zaman zaman tehlike yarattı. Ruben van Bommel'in hızı bir silah olsa da Eindhoven ekibi bundan yeterince yararlanamadı. Dest, güzel bir hareketin ardından beraberlik golüne en çok yaklaşan isim oldu ancak yine Sommer'e takıldı.

İkinci yarıda PSV'nin farklı bir oyun ortaya koyması gerekiyordu. Bu da sahada daha büyük boşluklar oluşmasına yol açtı. Club Brugge, geçiş hücumlarında farkı açmak için çok net fırsatlar yakaladı ancak Belçika ekibi son bölümde alışılmadık derecede özensizdi. Bunun bedelini kısa sürede ödedi: 54. dakikada Kodai Sano, yön değiştiren şutuyla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

PSV böylece çabasının karşılığını aldı ve maçı lehine çevirmek için önünde hâlâ yeterince zaman vardı. Bosz'un ekibi kalabalık şekilde hücuma çıktı ancak savunmanın da futbolun bir parçası olduğunu unuttu. Mijnans'ın pahalıya mal olan top kaybının ardından tek bir derinlemesine pasla savunmada kocaman bir boşluk açıldı. Çok hızlı olan Forbs da bu fırsatı değerlendirdi: 1-2.

Son bölümde PSV, geriye düştüğü maçın skorunu çevirmek için elinden geleni yaptı ancak başaramadı. Esmir Bajraktarevic'in serbest vuruşunu Sommer kurtardı ve bu, maçın son önemli pozisyonu oldu. Böylece Club Brugge galip gelirken PSV için Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmak çok zorlu bir görev hâline geldi.