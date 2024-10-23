Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'ın Ballon d'Or'u çoktan kazandığını iddia etti

Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'ın Borussia Dortmund'a karşı yaptığı hat-trick'in ardından bu yılki Ballon d'Or'u hakettiğini söyledi.

Ancelotti, Vini'nin Ballon d'Or'unun hazır olduğunu söylüyor

Oyuncusunun performansını "olağanüstü" buldu

Real Madrid, BVB karşısında muhteşem bir geri dönüş yaptı

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid karşılaşmanın 60. dakikasından sonra bulduğu gollerle Alman ekibi karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atıp karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dortmund karşısında üç gol atarak hat-trick yapan Vinicius Junior'ın Ballon d'Or'luk bir performans sergilediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan Ancelotti şunları söyledi: "Bir oyuncunun ikinci yarıda Vinicius gibi bir performans göstermesi çok ender bulunur bir şey. Sadece kaydettiği gollerle değil, aynı zamanda olağanüstü enerjisi ve oyun karakteriyle katkı sağladı." "Bence geçen yıl bize verdiği katkıyla, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamıza yardımcı olmasıyla Ballon d'Or'u kazanacak. Bugün attığı o üç gol, gelecek yılki Ballon d'Or'u için sayılacak."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Vinicius Junior geçtiğimiz sezon Real Madrid'in hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırmasına yardımcı oldu. 2024 Ballon d'Or ödülleri, 28 Ekim 2024'te düzenlenen törenle dağıtılacak.

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BÜYÜK RESİM: Real Madrid, 60. dakikada Antonio Rüdiger ile bulduğu golün ardından Dortmund karşısında 2-0'dan muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 62. dakikada Vinicius ile ağları havalandırıp durumu 2-2'ye getiren Ancelotti'nin öğrencileri, 83. dakikada Vazquez ve 86. ile 90+3. dakikalarda yine Vinicius ile skoru 5-2 yaptı.