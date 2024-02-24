Carlo Ancelotti, Sevilla maçı öncesi Arda Güler'i değerlendirdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Sevilla maçı öncesi milli oyuncu Arda Güler'in durumunu değerlendirdi.

Ancelotti, Arda Güler konusunda sabırlı olunması gerektiğini yineledi

"Maça ilk 11'de başlayacak seviyede" dedi

Real Madrid, Sevilla ile karşı karşıya gelecek

NE OLDU? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da çıkacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Arda Güler'in henüz genç olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini söylerken maçlara ilk 11'de başlayabilecek seviyede olduğunu belirtti.

NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'in sahada neden fazla süre almadığına dair sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Bu diğer futbolcularla rekabet edebilmekle ilgili bir konu. Arda henüz çok genç ve sabırlı olmak gerek. Ama maçlara ilk 11'de başlayabilecek bir seviyede."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid'de Sevilla maçı öncesi Jude Bellingham ve Joselu'nun sakatlığı bulunuyor. Sakatlığını atlatan Antonio Rüdiger ise Sevilla karşısında forma giyebilecek.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, 25 Şubat'ta oynayacağı Sevilla maçının ardından 2 Mart'ta Valencia deplasmanına çıkacak.