Carlo Ancelotti, Real Madrid'in ara transfer dönemi planını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımın Ocak ayında forvet transferi yapıp yapmayacağını açıkladı.

Real Madrid'in bir forvet alacağı iddia ediliyordu

Carlo Ancelotti takımın planlarını açıkladı

Yeni transfer pek mümkün görünmüyor

NE OLDU? Real Madrid yaz transfer döneminde Jude Bellingham'ı kadrosuna katarken forvet transferi olarak yalnız Joselu ile sözleşme imzalamıştı. İspanyol devinin Ocak ayında forvet transfer edeceği iddia edilse de Carlo Ancelotti böyle bir plan olmadığı konusunda ısrarcı.

NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti, Ocak ayındaki planları hakkında gazetecilere şunları söyledi: "Ocak'ta yeni bir forvet transfer etmek mi? Hayır. Planlamamızı yazın yaptık ve bu kadar. Bizce her şey yolunda."

BÜYÜK RESİM: Karim Benzema, Al Ittihad'ın yolunu tutarken Real Madrid forvet bölgesini Joselu ile doldurdu. İspanyol devinin yaz aylarında Kylian Mbappe'yi alacağı iddia edilse de bu transfer tam bir yılan hikayesine dönüştü.

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SIRADA NE VAR? Carlo Ancelotti ve öğrencileri, 2 Aralık'ta Granada ile karşı karşıya gelecek. 9 Aralık'ta Real Betis ile karşılaşacak olan Real Madrid, 12 Aralık'ta Union Berlin deplasmanına gidecek.