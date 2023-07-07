Carlo Ancelotti, Real Madrid'de mi kalıyor? Brezilya Devlet Başkanı: "Ancelotti, İtalya'nın sorunlarını çözsün"

Brezilya Devlet Başkanı, milli takımın teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'nin oturması kararını eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı, Ancelotti kararından endişe duyuyor

Ancelotti'ye İtalya'nın sorunlarıyla ilgilenmesini önerdi

Brezilya'nın kaliteli oyuncu eksikliğinden dolayı sorun yaşadığını söylüyor

NE OLDU? Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 2024 yazında Brezilya'nın başına Carlo Ancelotti'nin geçmesi kararını eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? SBT kanalına konuşan Lula da Silva şunları söyledi: "O, hiçbir zaman İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmadı. Neden İtalya'nın sorunlarını çözmüyor? Son Dünya Kupası'nda yer almadılar bile."

BÜYÜK RESİM: Lula da Silva ayrıca Brezilya'nın teknik direktör eksikliğinden daha çok kaliteli oyuncu eksikliği yaşadığını düşünüyor: "Sorun teknik direktör değil. Sorun, diğer dönemlerde sahip olduğumuz oyuncu kalitesinin şu anda olmaması."

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE: