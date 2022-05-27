Carlo Ancelotti'nin ünlü tek kaşı havada bakışının sebebi ne?

İtalyan teknik adamla özdeşleşen pozun arkasında yatan ilginç bir neden var.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin tek kaşını kaldırarak attığı bakışlar sosyal medyada sık sık espri konusu oluyor.

Real Madrid'in yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı efsanevi geri dönüşleri Ancelotti'nin kaşıyla başlattığını söyleyenler bile var.

Çoğu futbolsever bu hareketi bir memnuniyetsizlik göstergesi olarak algılasa da işin aslı böyle değil.

Ancelotti'nin kaşı neden yukarı kalkıyor?

Ancelotti, Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde bu mimiği istemsiz şekilde yaptığını açıklamıştı.

"Kaşımı kontrol edemiyorum. Bazen verdiğim bir röportajı izlerken kaşımın kontrolsüz şekilde yukarı gittiğini görüp şaşırıyorum. Bunun bir sebebi yok."

Ancelotti kaşındaki kontrol kaybının sebebini belirtmekten kaçınsa da, bazı teorilere göre bunun kökeni İtalyan efsanenin futbolculuk yıllarına dayanıyor.

Bir maçta Marco Tardelli'den yediği dirsek sonucunda kısmi bir yüz felci geçiren Ancelotti'nin bu nedenle sol gözünün üzerindeki kasların kontrolünü yitirdiği iddia ediliyor.

Carlo Ancelotti size böyle bakıyorsa başınız belada demektir 🤨 pic.twitter.com/lZHfpWDQ4N — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 27, 2022

Bir ilke imza attı

62 yaşındaki çalıştırıcı, 2021/22 sezonunda Real Madrid ile La Liga'yı kazanarak beş büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör unvanını kazanmıştı.

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Ancelotti bu harika sezonu koleksiyonuna bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekleyerek noktalamayı hedefliyor.

Ancelotti 2003 ve 2007 yıllarında Milan'la, 2014'te ise Real Madrid'le Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.