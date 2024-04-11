Carlo Ancelotti'nin oğlundan babasına Arda Güler baskısı

Ancelotti'nin teknik ekibinde yer alan oğlu Davide'nin Mallorca maçı için babasına Arda Güler baskısı yaptığı ortaya çıktı.

Ancelotti, Arda Güler kararsızlığı yaşıyor

Davide, Arda Güler'in oynaması için babasına baskı yaptı

Arda Güler, Mallorca maçına ilk 11'de çıkabilir

NE OLDU? Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile 3-3 berabere kaldığı zorlu bir maç geçirdi ve Ancelotti'nin ekibini yoğun bir fikstür bekliyor. Defensa Central'in haberine göre, Real Madrid teknik heyeti yoğun maç temposunda bazı oyuncuları dinlendirmek istiyor. Arda Güler bu nedenle Mallorca maçına ilk 11'de çıkabilir. Carlo Ancelotti'nin bu konuda endişeleri olsa da oğlu Davide Ancelotti'nin Arda konusunda ısrarcı olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Davide, Arda Güler'in Mallorca maçında ilk 11'de yer alması için ısrarcı olsa da son kararı Carlo Ancelotti verecek.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıkan ve toplamda 98 dakika süre alan Arda Güler'in bir golü var.

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SIRADA NE VAR? La Liga'da 13 Nisan Cumartesi günü Mallorca deplasmanına gidecek olan İspanyol devi, 17 Nisan Çarşamba günü ise Manchester City ile İngiltere'de rövanş maçına çıkacak. Real, 21 Nisan Pazar günü ise El Clasico'da Barcelona'yı konuk edecek.