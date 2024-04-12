Fenerbahçe'nin eski yıldızı, dört gözle Mallorca maçını beklerken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlundan sürpriz bir hamle geldi.

Türk futbolseverlerin gözü, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'deyken, 19 yaşındaki futbolcunun tüm haberleri merakla takip ediliyor.

Gelen son haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlu ve aynı zamanda yardımcı antrenörü Davide Ancelotti, Arda için babasına baskı yaptı.

Detaylar neler?

Fanatik'in Defensa Central kaynaklı haberine göre, takımın antrenman tesisi olan Valdebebas'ta Arda Güler toplantısı yapıldı.

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Söz konusu haberde Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'nin, Mallorca maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynaması için babasına baskı yaptığı iddia edildi.

'Sakatlıkların üstesinden geldi'

İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler:

"23/24 sezonunun ikinci yarısının olumlu sürprizi Arda Güler oldu. Türk oyun kurucu kendisini yıl başına kadar kadrodan uzak tutan sakatlıkların üstesinden geldi.

Şimdi geri döndü ve hem takım arkadaşları hem antrenörler, onun Valdebebas'ta antrenmanlardaki kalitesinden bir kez daha keyif alıyorlar. Bu arada, Carlo Ancelotti'nin önümüzdeki maçlarda ona ne zaman dakika vereceğini öğrenmeye çalışıyorlar.

Mallorca karşısında bazı oyuncular dinlendirilecek ve bu da daha az oynayan oyuncular için bir fırsat olacak. Bu futbolcuların arasında fiziksel olarak gittikçe daha iyi hale gelen Arda Güler de var.

Türk oyuncu Mallorca karşısında ilk 11'de başlayabilir. Ancak bu hâlâ kesin değil ve tartışılıyor. Davide Ancelotti, Arda'yı bu konuda destekliyor ama Carlo'nun daha fazla şüphesi var. Davide, Arda'nın Mallorca maçında 11'de oynaması için baskı yapıyor.

Çok yakında bir karar verilecek ama net olan şey, Arda'nın Mallorca maçında mutlaka süre alacağı. Bazı oyuncular dinlendirilecek, bazıları ise dinlendirilmeyecek çünkü Manchester'a mümkün olduğunca formda gidebilmeleri için daha fazla maç oynamaları gerekiyor."