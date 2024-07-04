Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili kafasının karışık olduğu aktarıldı.

EURO 2024'te sergilediği performansla dünya futbolundak popülaritesini arttıran Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

The Athletic yazarı Mario Cortegana, Arda Güler'i köşesine taşıdı. Sakatlıklar ve geleceğine dair şüpheler olsa da, aldığı kısa sürelerle gösterdiği performansla Real Madrid taraftarlarının kalbini fethettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, Ancelotti'nin Güler hakkında tek bir sıkıntısının olduğu ifade edildi.

Sahada nasıl konumlanacak?

Habere göre Real Madrid yönetimi ve teknik direktör Ancelotti, Arda'yı sahada nasıl konumlandıracağı konusunda kararsız.

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Cortegana, Madrid'in kesin olarak Güler'i takımda tutacağını ifade ederken devamında şu sözleri kullandı:

"Real Madrid'de Güler'in ideal pozisyonu konusunda yönetim de henüz çok emin değil ama onun her yerde oynayabileceğinden de eminler."

Rodrygo için tehlike

Öte yandan Relevo'da yer alan bir başka haberde ise Güler'in, Rodrygo için bir tehlike oluşturduğu bildirildi

Teknik ekibin, Rodrygo'nun yerine ilk değişiklik olarak, orta saha seçeneği için Güler'e güvendiği belirtildi.