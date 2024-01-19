Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid maçından sonra Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Real Madrid, derbi mücadelesinde Atletico Madrid'e 4-2 kaybederek kupadan elendi. İspanyol devinin hocası Ancelotti, Arda Güler'e bu dev müsabakada süre vermedi.

İtalyan menajer, müsabakanın ardından Arda Güler'le bir görüşme yaptı ve onu oynatmadığı için özür diledi.

Ne söylendi?

Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 yenildikleri Atletico Madrid maçı sonrası Arda Güler'in yanına gitti ve yıldız futbolcu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kendisine süre veremediği için genç yetenekten özür dileyen İtalyan teknik adam, "Arda, seni bugün oyuna alamadım, üzgünüm. Pazar günü süre bulacaksın" ifadelerini kullandı. Arda Güler'in, 21 Ocak'ta La Liga'da oynanacak Almeria maçına ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor.

Maçta ne oldu?

Madrid derbisine hızlı başlayan Atleti, 39. dakikada Lino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ermek üzereyken 45+1'de kaleci Oblak kendi kalesine attı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Atleti, 57'de Morata ile 2-1 öne geçti. 82'de Joselu skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti. 100. dakikada kulüp efsanesi Griezmann, Atletico Madrid'i 3-2 öne geçirirken 119'da Rodrigo Riquelme maçın skorunu tayin etti ve Atletico Madrid 4-2 kazanarak tur atladı.

Arda ve Çağlar oynamadı

A Millî Takım'ın iki yıldızı Arda Güler ve Çağlar Söyüncü de Madrid derbisinde kadrodaydı. Hem Arda hem de Çağlar, maç boyunca yedek kulübesinden çağırılmadı ve süre almadı. Fenerbahçe ile transfer görüşmesi halinde olan Çağlar'ın kadroda olması kafaları karıştırırken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile yaptığı maç sonu görüşmesi ortaya çıktı.