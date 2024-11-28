Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e fırçası İspanya'da gündem oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e fırçası İspanya'da gündeme oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arne Slot'un ekibi Liverpool evinde Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'in 59. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe, 61. dakikada kaleci Kelleher'i geçemedi.

Liverpool'un 70. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Muhammed Salah, 71. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Haberin devamı aşağıda

Arda Güler 57 dakika

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. 57 dakika sahadan kalan Arda'yı Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez ile değiştirdi.

Ancelotti'den sert uyarı

Mücadelenin ilk yarısında ceza sahası dışından şut deneyen Arda isabet bulamadı.

Canlı yayında ekranlara gelen Ancelotti'nin, "Ardaaa!" diye bağırarak yıldız futbolcuya serzenişte bulunduğu görüldü.

Ancelotti: 'Arda savunmada iyiydi ama...'

Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Arda Güler ile ilgili, "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli olabilirdi çünkü o kaliteye sahip. Ama o genç, sadece tecrübe eksikliği var" yorumunu yaptı.

Bu sonuçla birlikte 5'te 5 yapan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 15 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid 5 maç sonunda 6 puanda kaldı