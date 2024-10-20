Carlo Ancelotti'nin Arda Güler bahanesi hayrete düşürdü! Oynatmama sebebi...

Celta Vigo maçında Arda Güler'i 1 dakika bile oynatmayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, nedenini açıkladı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, gerek Türkiye'de gerekse İspanya'da gündemde kalmaya devam ediyor.

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler yedek kaldı ve forma şansı bulamadı

Ancelotti'nin mazereti şaşırttı

Fanatik'in Defensa Central kaynaklı haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından Arda Güler ile kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.

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'Milli takımda çok oynadığın için...'

İtalyan çalıştırıcının 19 yaşındaki genç yeteneğe "Milli takımında çok fazla oynadın, bugün Ceballos'u oyuna almayı tercih ettim" dediği aktarıldı.

Carlo Ancelotti'nin Ceballos'u oynatmasındaki bir diğer sebebin sakatlıktan dönen futbolcuya dinamizm kazandırmak olduğu da öne sürüldü.

Henüz gol veya asist yok

Arda Güler için bu sezon Real Madrid'de işler pek de yolunda gitmiyor.

Şu ana kadar 10 maçta süre alan 19 yaşındaki futbolcu, gol veya asist üretemedi.