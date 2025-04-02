Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı! Bakın neden?

Carlo Ancelotti, İspanya Maliyesinden vergi kaçırma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Ancelotti'nin başı dertte

Hakim karşısına çıktı

Vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanıyor

NE OLDU? Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki ilk dönemiyle (2013-2015) bağlantılı İspanya Maliyesinden vergi kaçırma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

BÜYÜK RESİM: Madrid İl Mahkemesinde görülen davaya Ancelotti, eşi Mariann Barrena ile oğlu ve aynı zamanda Real Madrid yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti'nin eşliğinde geldi. Ancelotti, Real Madrid'deki ilk döneminde 2014'te 386 bin 361 Euro, 2015'te 675 bin 718 Euro olmak üzere toplamda 1 milyon 62 bin Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Savcılık, İtalyan teknik direktör için 4 yıl 9 ay hapis cezası ile vergi borcunun vergi dairesi tarafından haciz yoluyla tahsil edilmesini, cezalarla birlikte toplamda 3 milyon 186 bin 237 Euro ödemesini talep ediyor.

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NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti, şimdiye kadar hakkındaki iddiaları reddederek, suçsuz olduğunu savundu. Basının büyük ilgili gösterdiği dava öncesinde mahkemeye girerken kısa bir açıklama yapan Carlo Ancelotti, şimdiye kadar olduğu gibi suçsuzluğunu savunup anlaşmak için değil, ifadesini vermek için geldiğini kaydetti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? İspanya'da geçmişte aralarında teknik direktör Jose Mourinho, futbolculardan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Arda Turan gibi isimlerin de olduğu futbol dünyasından çok sayıda isim vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanmış, daha sonra maliye ile anlaşarak para cezası ile yasal süreci kapatmıştı.