Carlo Ancelotti'nin Getafe karşılaşmasına saatler kala Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Getafe maçı öncesinde Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan antrenör, Türk orta saha ile konuşup ondan sonraki maçlar için 'daha yoğun' bir performans istediğini söyledi.

Ancelotti ayrıca Arda'nın sabırlı olması gerektiğini yıldız futbolcunun yüzüne karşı bir kez daha yineledi.

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Getafe maçında süre alamadı

Bir önceli lig maçında Las Palmas'a karşı 81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna giren ve 90+9'da gole çok yaklaşan Arda Güler, Getafe deplasmanında da yedek kulübesindeydi.

Camavinga, Rodrygo, Diaz ve Carvajal dün akşamki maçta kulübeden oyuna dahil olurken, A Millî Takım'ın yıldızı ise sahaya ayak basamadı.

Real Madrid'in yoğun fikstürü

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Şubat'ta deplasmanda Leipzig ile oynanacak maç öncesinde La Liga'da Atletico Madrid ve Girona ile iki kritik karşılaşmaya çıkacak.

Dokuz günde oynanacak dört maçta Arda'nın bir şekilde süre alması bekleniyor.