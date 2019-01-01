Carlo Ancelotti, Everton yolunda

Cenk Tosun’un da formasını giydiği Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti’yi getiriyor.

Geçtiğimiz hafta ’nin görevine son verdiği Carlo Ancelotti’nin yeni durağı Premier Lig oluyor.

Sky Sports’un haberine göre , İtalya teknik adamı detayları görüşmek üzere kente getirdi.

60 yaşındaki Ancelotti, 2009-2011 yıllarında ’yi çalıştırmış ve bu takımın başında Premier Lig şampiyonluğu, FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşamıştı.

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Everton’ı an itibariyle geçici olarak Duncan Ferguson çalıştırıyor. Ancelotti’nin göreve gelmesinin ardından Ferguson antrenör olarak kulüpte çalışmaya devam edecek.

Everton, 5-2’lik yenilgisinin ardından teknik direktörü Marco Silva ile yollarını ayırmıştı.

Everton’da Ancelotti’nin alternatifinin David Moyes olduğu iddia ediliyor.