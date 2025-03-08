Carlo Ancelotti dünyanın en iyi orta sahasını açıkladı

Rayo Vallecano maçından önce Real Madrid kadrosunu gazetecilere değerlendiren Carlo Ancelotti "dünyanın en iyi orta saha ve bekini" açıkladı.

Ancelotti taraftarlara Federico Valverde müjdesi verdi

Kısa bir sakatlık yaşamıştı

Oyuncunun dünyanın en iyisi olduğunu söyledi

NE OLDU? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımının Pazar günü Rayo Vallecano'ya karşı oynayacağı maç öncesinde medyaya konuştu. Fede Valverde'nin sakatlığını atlattığını müjdeleyen Ancelotti aynı zamanda oyuncu hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti basın mensuplarına şunları söyledi: "Valverde iyi durumda. Vallecano maçında oynayabilir. Kanatta oynamayı pek sevmediğini biliyorum. Bekte ve merkezde oynamayı seviyor. Gelecekte en iyilerden biri olacak, zaten dünyanın en iyi orta saha oyuncusu ve en iyi beki. Ancak gelecekte merkezde çok iyi olacak."

Kylian Mbappe'nin Atletico Madrid karşısındaki performansının eleştirildiği hatırlatıldığında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti gazetecilere şunları söyledi: "Her zaman mükemmel olamazsınız. Kaliteli oyuncuların iniş çıkışları fazla olur. Bu genetik bir durum. Büyük kaliteye sahip oyuncuların istikrarlı olması daha zordur. Ama Kylian iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmamızda büyük rol oynadı."

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Real Madrid, 1 Mart'ta Real Betis'e karşı aldığı 2-1'lik yenilgiyle La Liga şampiyonluk yarışında darbe aldı. Pazar günü Rayo Vallecano ile La Liga'da karşılaşacaklar. Ardından, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında Atletico Madrid’in stadına yolculuk yapacaklar.