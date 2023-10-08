Carlo Ancelotti'den Real Madrid itirafı: "Kimse bunu beklemiyordu!"

Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın usta performansı karşısında hayrete düştü; Real Madrid yıldızı, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı.

Ancelotti, Bellingham'ın formuna şaşırdı

İngiliz oyuncu, Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Real Madrid, Osasuna'yı 4-0 yendi

NE OLDU? Jude Bellingham, Real Madrid'deki muhteşem başlangıcını, 4-0'lık Osasuna galibiyetinde kaydettiği iki golle taçlandırdı. Böylece La Liga'daki ilk 8 maçında 8 gole imza attı ve 2009'da La Liga'daki ilk 8 maçında 7 gol kaydeden Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın performansı karşısında şaşkınlığını gizlemedi: "Bellingham'ın sahada sabit bir pozisyonu yok, rakipleri çok fazla yoruyor ve gol anlamında kimse bu kadarını beklemiyordu. Gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Pozisyonu sabit olan bir oyuncuyu analiz etmek daha kolaydır. Bu yüzden gerçek şu ki onu savunmak çok zor."

BÜYÜK RESİM: Jude Bellingham kaydettiği 8 golle, La Liga Gol Krallığı tablosunun zirvesinde yer alıyor. Ayrıca Real Madrid'in de lig tablosunun zirvesinde yer almasına yardımcı oldu. Ancelotti onun hakkında şunları da söyledi: "Çok iyi oynuyor. Dünyanın en iyisi olup olmadığı umrumuzda değil. Onu transfer ettiğimiz için mutluyuz. Olgun bir yapısı var ve 20 yaşında olduğunu bize hep unutturuyor."

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ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

BELLINGHAM VE REAL MADRID İÇİN SIRADA NE VAR?: Bellingham, Gareth Southgate'in İngiltere kadrosuna katılıp milli göreve çıkacak ve Avustralya ile İtalya'ya karşı mücadele verecek. Ardından Real Madrid'e dönüp Sevilla deplasmanına gidecek.