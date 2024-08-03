Carlo Ancelotti'den emeklilik itirafı! Ne zaman bırakacağını açıkladı

Geleceğine dair değerlendirmede bulunan Carlo Ancelotti teknik direktörlüğü bırakacağı kulübü işaret etti.

Ancelotti'den emeklilik itirafı geldi

Milli takım çalıştırmaya sıcak bakmıyor

Gelecek planını açıkladı

NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi galibi olarak kapatan Carlo Ancelotti geleceğine dair samimi itiraflarda bulundu. Teknik direktörlüğü hangi kulüpte bırakmak istediğini itiraf eden İtalyan, milli takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Bir dönem Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel'in podcast programına konuk olan Carlo Ancelotti şunları söyledi:

"Benim fikrim Real Madrid'in son kulübüm olacağı yönünde. Milli takım çalıştırır mıyım? Emin değilim. Bu konuda fazla heyecan duymuyorum. Yaptığım işten gerçekten keyif alıyorum. Antrenör olarak 29. sezonum. Çok şey kazandığım doğru ama kaybettiğim şampiyonlukların sayısını da düşünün."

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BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Carlo Ancelotti, 2015'te ayrıldığı Real Madrid'de 2021'de ikinci dönemine başlamıştı.

Real Madrid'deki ikinci döneminde Şampiyonlar Ligi (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga (2) ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti'nin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.