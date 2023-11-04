Carlo Ancelotti'den Arda Güler sürprizi: "Özel bir plan yapacağız"

Sakatlığından dolayı Real Madrid'den bir süre ayrı kalan Arda Güler için Carlo Ancelotti'den müjde geldi.

Arda Güler, Temmuz ayından bu yana sakatlıkla mücadele ediyor

Ancelotti, Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacağını açıkladı

18 yaşındaki genç yetenek formasına kavuşacak

NE OLDU? Bu yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Temmuz ayından bu yana sakatlığıyla mücadele ediyordu. Ancak 18 yaşındaki oyuncu için müjdeli haber geldi

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacağını açıklarken şunları söyledi: "Takımla antrenman yapıyor. Tabii ki dakikalara, oynamaya ihtiyacı var. Onun kondisyonunu geliştirmek için özel bir planlama yapacağız."

SIRADA NE VAR? Real Madrid, 5 Kasım'da TSİ 23.00'da Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Ardından 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Braga maçına çıkacaklar.