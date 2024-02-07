Carlo Ancelotti'den Arda Güler ile özel görüşme: "O yıldızı örnek al"

- Ancelotti, Arda ile görüştü
- 18 yaşındaki oyuncu, 3 maçta toplam 76 dakika süre aldı
- Arda'dan defansif özelliklerini geliştirmesini istedi
NE OLDU? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile 1-1 ile berabere kaldıkları maçta da süre vermediği Arda Güler ile özel olarak görüştü. Arda Güler şu ana kadar, 3 maçta, toplam 76 dakika süre alabildi.
BÜYÜK RESİM: Don Diario'da yer alan habere göre, Arda Güler ile özel görüşen Carlo Ancelotti, Brahim Diaz'ın da önceden süre alamayan bir futbolcu olduğunu belirtti ve savunmasını geliştirmesi sonrası Diaz'ın formayı almaya başladığını vurguladı. Ancelotti, Arda Güler'den defansif özelliklerini geliştirmesini istedi.
DAHA FAZLASI: Brahim Diaz, bu sezon ilk 11'in en önemli oyuncularından biri oldu. 26 maçta forma giyerken 7 gol atıp 3 de asist yaptı.
SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını şu anda La Liga'nın ikinci sırasında bulunan Girona ile 10 Şubat'ta oynayacak.