Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: "Böylesini görmedim!"

Arda Güler'in Osasuna deplasmanında orta sahadan attığı şut gözleri üzerine çekerken Carlo Ancelotti'den övgüler geldi.

Real Madrid, Osasuna'yı 4-2 yendi

Arda Güler, 85. dakikada oyuna girdi

Ama gözleri üzerine çekmeyi başardı

NE OLDU? Real Madrid, La Liga'da Osasuna'yı 4-2 mağlup ederken karşılaşmanın 85. dakikasında oyuna giren Arda Güler, son dakikalarda orta sahadan attığı şutla Real Madridlileri ayağa kaldırdı. Arda'nın şutu direğe takılsa da Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den genç oyuncuya övgüler geldi.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 galip geldikleri Osasuna maçının ardından Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda Güler? Gol atamamış olmasının bir önemi yok, o vuruşu bizim için goldü. Böyle bir şeyi ancak büyük yetenekler yapabilir. 19 yaşında bu kadar öz güvenli çok az oyuncu gördüm."

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DAHA FAZLASI: İspanyol basınından Mundo Deportivo ise Arda Güler hakkında, "Arda Güler, Yılın Golünü atmaya çok yakındı" sözleriyle bahsetti.

SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 31 Mart'ta Athletic Bilbao ile oynayacak. Ardından 9 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşı karşıya gelecekler.