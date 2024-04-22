Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde: "İstediğini alacak"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'e müjdeyi verdi.

Arda Güler, Real Madrid'de artık istediği süreyi alacak

Carlo Ancelotti öğrencisine müjdeyi verdi

Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etti

NE OLDU? Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup ederken şampiyonluk için önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçın ardından Carlo Ancelotti bitime 6 hafta kala Arda Güler'e müjdeyi verdi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ancelotti, Arda Güler ile ilgili şunları söyledi: "Gelecek haftalarda istediği şansı bulacak."

BÜYÜK RESİM: La Liga'da Real Madrid birlikte şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Böylece Carlo Ancelotti'nin ekibi kalan maçlarda elini rahatlattı. Real Madrid kadrosunda süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in kalan maçlarda forma bulma şansı da yükseldi.

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DAHA FAZLASI: Sezon sonu yaklaşırken Arda Güler'in talipleri de artmaya başladı. Avrupa'dan birçok önemli kulüp milli futbolcu için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren Arda Güler, Real Madrid formasıyla şu ana kadar 1'i ilk 11'de olmak üzere 7 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

SIRADA NE VAR? La Liga'da şampiyonluk yolunda ilerleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak.