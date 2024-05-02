Carlo Ancelotti Arda Guler 2024Getty Images
Can Özer

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e büyük müjde!

Arda GulerReal Madrid

Real Madrid Teknik Direktörü, Arda Güler ile Münih'te öze görüştü ve Fenerbahçe'nin eski yıldızına müjdeyi verdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk ayağında oynanan ve 2-2 sona eren Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasının ardından Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuya müjde verdiği bildirildi.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

Fanatik'in Defensa Central kaynaklı geçtiği habere göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'e Almanya'da, "Cadiz maçında ilk 11'de oynayacaksın" dedi.

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Bu müjdenin ardından Arda'nın büyük bir sevinç yaşadığı belirtildi.

İlk kez yaşanacak

Cadiz maçına ilk 11'de başlaması beklenen Arda Güler, aynı zamanda bir ilki yaşayacak.

Gelecek maç

Yıldız futbolcu, Santiago Bernabeu'da bir La Liga maçına ilk kez ilk 11'de başlayacak.

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