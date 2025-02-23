Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e bir şok daha! Bu kadarı beklenmiyordu...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'i adeta unuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalan Real Madrid, yeniden lige döndü.

Los Blancos, İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde Girona'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı.

Barcelona ile puanlar eşitlendi

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Real Madrid'in golleri 41'de Modric ve 86'da Vinicius Jr'dan geldi. Ligde 3 maç sonra galip gelip 54 puana ulaşan Real Madrid, lider Barcelona ile puanını eşitledi.

Arda Güler yine süre alamadı

Öte yandan son maçlarda süre bulamayan Arda Güler, Girona ile oynanan maçta da süre almadı.

Milli futbolcu müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.

19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in son beş LaLiga maçında da sahaya ayak basamadı.

Arda Güler geleceğini sorgulayabilir

Arda Güler'in EURO 2024'ten bu yana yaşadığı düşüş, 19 yaşındaki futbolcunun İspanya'nın başkentindeki geleceğini sorgulamasına neden olabilir.

Genç oyuncu zaman zaman kiralık transfer için AC Milan ve Bayer Leverkusen ile anılıyordu. Arda'nın yazın nasıl bir karar vereceğini zaman gösterecek.