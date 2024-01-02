Real Madrid Teknik Dirketörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı öncesi Arda Güler hakkında konuştu.

La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid, 2024'ün ilk maçında 19. hafta mücadelesinde Mallorca'yı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.15'te başlayacak.

Bu mücadele öncesi Türkiye'deki futbolseverlerin gözü yine Arda Güler'de olacak. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer olan genç futbolcu, henüz Real Madrid formasıyla resmî maça çıkabilmiş değil.

Mallorca maçını bekliyor

Üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı Los Blancos formasıyla henüz görücüye çıkamayan Arda Güler, Mallorca maçını dört gözler bekliyor. Son antrenmanın büyük bir bölümünde takımla birlikte çalışan A Millî futbolcu, cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da Carlo Ancelotti'den forma bekliyor.

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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler hakkında da konuştu. Arda'nın takıma geri döndüğünü söyleyen İtalyan teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler, Vinicius ve Carvajal takıma geri döndü. Arda Güler konusunda acele etmiyoruz. Çok genç ve parlak bir geleceği var.

"Yarın verebilirsem, ona süre vereceğim. Eğer veremezsem de bu bir sonraki maçta olacak".

Arda'nın Mallorca karşılaşmasının son bölümünde formayı giymesi bekleniyor.