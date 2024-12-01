Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını verdi! Tepkisi dikkat çekmişti

Liverpool maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler'e Ancelotti'nin bağırdığı görülürken deneyimli teknik direktör, Getafe maçı için Arda kararını verdi.

Real Madrid, Liverpool'a 2-0'a kaybetmişti

Arda Güler ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı

Peki Getafe maçında ne yapacak?

NE OLDU? Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Liverpool'a 2-0 mağlup olmuştu. Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 56 dakika sahada kalmıştı.

Karşılaşma esnasında Arda Güler'in isabetsiz bir şutu sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin milli futbolcuya verdiği tepki gündem olmuştu. Ancelotti iki ellerini yana açarak şiddetli bir şekilde "Arda" diye bağırmış ve sesi ekranları başındakiler tarafından da duyulmuştu.

BÜYÜK RESİM: Maçın ardından Arda Güler'in defansif açıdan iyi bir oyun sergilediğini belirten Ancelotti, ofansif açıdan ise verdiği tercihleri eleştirmişti. Deneyimli çalıştırıcı açıklamasında, "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi" demişti.

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ARDA GÜLER, GETAFE MAÇINDA OYNAYACAK MI? Carlo Ancelotti, La Liga'nın 15. haftasında oynayacakları Getafe maçında Arda Güler hakkında kararını verdi. Genç oyuncu, Getafe maçına yedek kulübesinde başlayacak ve ilk 11'de yer almadı.

Real Madrid ilk 11'i şu şekilde: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Bellingham, Brahim, Mbappe, Rodrygo.