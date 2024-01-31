Carlo Ancelotti, Arda Güler'in durumunu değerlendirdi: "Tüm Türkiye istiyor"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in durumunu değerlendirirken sabırlı olmak gerektiğinin altını çizdi.

Arda Güler, Real Madrid'de süre bulamıyor

Ancelotti gelişiminin devam ettiğinin altını çizdi

Genç yetenek için umutlu konuştu

NE OLDU? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Getafe maçı öncesi Arda Güler'in üzerindeki baskıyı anladığını ve sabırlı olmak gerektiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "İspanyol futbolunun yoğunluğuna alışıyor ama her zaman söylediğim gibi, sabırlı olmak gerek. Arda'nın üzerindeki baskıyı anlıyorum. Çünkü arkasında tüm Türkiye var. Tüm ülke onu Real Madrid'de oynarken görmek istiyor. Ama bu çocuk 18 yaşında. Zamanı gelecek."

BÜYÜK RESİM: Şu ana dek sadece Kral Kupası'ndaki Arandina maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 59 dakika sahada kalmıştı. İspanya Süper Kupası'ndaki Atletico Madrid maçında 8 dakika forma terleten Arda Güler, LaLiga'da son oynanan Las Palmas maçında da 9 dakika süre aldı.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 1 Şubat'ta Getafe ile oynayacak. Ardından 4 Şubat'ta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecekler.