Real Madrid'in İtalyan hocası, Arda Güler'in geleceği ile alakalı konuştu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü resmî maça çıkamayan Arda Güler'den iyi haber geldi.

Real Madrid'in La Liga'nın 16. haftasında cumartesi günü Real Betis'i konuk edeceği maç öncesinde konuşan Los Blancos'un teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın durumu hakkında olumlu konuştu.

Ne söyledi?

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan hoca, millî futbolcu ile ilgili şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Gelecek hafta antrenmanlarının temposu artacak. Arda Güler'in takıma dönmesi çok yakın. Ancak Arda'nın yılın son maçlarında mı, yeni yılın başında mı oynayacağını söyleyemem."

2023'te sahada olma ihtimali yüksek

Hatırlanacağı üzere, İspanyol gazetesi AS da Arda'nın dönüşü için 17 Aralık'taki Villarreal, 21 Aralık'taki Alaves ya da 3 Ocak 2024'teki Mallorca maçını işaret etmişti.

Süper solağın Real Madrid ile ilk resmî maçına ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor.