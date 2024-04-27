Carlo Ancelotti, Arda Güler'i uyardı: "Bir daha yapma!"

Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçında galibiyet getiren Arda Güler'i överken genç oyuncuyu bir konuda uyardı.

Arda Güler, Real Madrid'e golüyle galibiyeti getirdi

Ancelotti takımda kalacağını açıkladı

Ama bir konuda uyardı

NE OLDU? Arda Güler kaydettiği tek golle Real Madrid'e Real Sociedad deplasmanında galibiyet getirdi. 68 dakika oyunda kalan 19 yaşındaki oyuncuya karşılaşmanın ardından Carlo Ancelotti'den bir konuda uyarı geldi.

NE SÖYLENDİ? Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in hakeme itiraz ettiği pozisyon için milli oyuncuya şunları söyledi: "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin."

BÜYÜK RESİM: Ayrıca Ancelotti, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak. Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı."

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SIRADA NE VAR? Arda Güler, Real Madrid'de aldığı süreleri iyi değerlendirmeye devam ediyor. Gelecek sezon yoluna İspanyol devinde devam edecek gibi duruyor.