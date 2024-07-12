Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı.

Kadrosunu Endrick ve Kylian Mbappe gibi isimlerle takviye eden Real Madrid'de Arda Güler'in şans bulup bulamayacağı konuşulurken Carlo Ancelotti sürpriz bir karara imza attı ve bunu 19 yaşındaki oyuncuya da bildirdi.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin A Milli Takımımız'ın tüm maçlarını izlediği ortaya çıktı. Maçlardaki bir detay ise gözünden kaçmadı.

Kroos yok, kornerler artık Arda'nın!

Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşlarının ne kadar telikeli olduğunu gören tecrübeli teknik adam Toni Kroos'un ayrılmasının ardından köşe vuruşlarını Arda Güler'in kullanmasına karar verdi.

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İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler ile görüşen Ancelotti şu ifadeleri kullandı; "Artık Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın."

'Patlayan bir Arda Güler!'

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı; "Carlo Ancelotti, maçlarla dolu çok uzun bir sezonla yüzleşmek için tüm kadrosuna ihtiyaç duyacağının farkında. Bu denklemde, bu Avrupa Şampiyonası'nda 'patlayan' bir Arda Güler var."