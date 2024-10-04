Carlo Ancelotti, Arda Güler'i neden ilk 11'de oynatmadığını açıkladı

Carlo Ancelotti daha fazla süre almak isteyen Arda Güler'e neden ilk 11'de yer vermediğini açıkladı.

Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'e parantez açtı

Geçen yıldan daha fazla ön planda olduğunu söyledi

Neden daha az süre aldığını açıkladı

NE OLDU? LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in sahasında Villarreal'i ağırlayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler'e özel parantez açtı.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid'in teknik patronu Ancelotti, Arda Güler'in az süre almasını değerlendirdi: "Az oynuyor çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 19 yaşındaki Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 9 maçta toplam 280 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Madrid ekibi, Villareal maçında moral arayacak.

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Ayrıca Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu yaz döneminde Arda Güler'i bizzat arayarak kendisini takımda görmek istediğini söylemiş. Ancak Real Madrid yönetimi, Arda'yı takımda tutmak istemiş.