Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkındaki düşüncelerini açıkladı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için acele etmek istemiyor ancak yeteneğinin hakkını veriyor.

Real Madrid, Atletico Madrid'i 5-3 yendi

Arda Güler, Suudi Arabistan'da oyuna girdi

Ancelotti yetenekli öğrencisinden memnun

NE OLDU? Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi ve normal süresi 3-3 biten gollü mücadeleyi uzatmalarda 5-3'lük skorla Ancelotti'nin öğrencileri kazandı. Karşılaşmanın 112. dakikasında Arda Güler, Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancelotti maçtan sonra Arda Güler'in performansını değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Tivibuspor'a konuşan Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili şunları söyledi: ""6 ay sakatlıkla uğratıştı. Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım. Onu zorlamaya gerek yok. Yeteneğini göstereceği fırsatı bulacaktır." "Takıma biraz dah adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Onunla ilgili hepimiz çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak."

BÜYÜK RESİM: Carlo Ancelotti, Atletico Madrid karşısında alınan galibiyeti ise şu sözlerle değerlendirdi: "Finale gittiğimiz için mutluyum. Çok zor bir maçtı. Her iki tarafın da kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Maçın sonuna biraz daha enerji sakladık ve kazandık."

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SIRADA NE VAR? Bu aralar Atletico Madrid mesaisine doyamayan Real Madrid, rakibiyle 18 Ocak'ta bu kez İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Ancelotti'nin öğrencileri, 21 Ocak'ta ise La Liga'da Almeria'yı konuk edecek.