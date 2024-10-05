Carlo Ancelotti, Arda Güler'den rahatsız oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in tavırlarından rahatsız olduğu iddia edildi.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor.

19 yaşındaki süper solak, Los Blancos'ta kendisine ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.

Arda Güler, LaLiga'nın son haftasında Atletico Madrid deplasmanında oynanan ve 1-1 biten maçta yedek kulübesindeydi.

Haberin devamı aşağıda

Yıldız futbolcu, genç Endrick'in bile süre aldığı karşılaşmada sahaya adım atamadı.

Çarpıcı iddia: Ancelotti rahatsız oldu

Bu sezon Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için Carlo Ancelotti ile iletişime geçen Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basında daha önce çıkan haberlerde 19 yaşındaki futbolcunun tecrübeli çalıştırıcıya, "Hocam, eğer seviyemi oynamayacak kadar yetersiz görüyorsan ayrılacağım" dediği öne sürülmüştü.

'Saçmaladığımı düşüneceksin ama...'

Defensa Central'de çıkan habere göre ise Ancelotti'nin Arda Güler'in daha fazla forma şansı istediği konuşmanın şeklinden rahatsız olduğu aktarıldı.

Madrid ekibinin son antrenmanından sonra Ancelotti'nin milli yıldıza, "Saçmaladığımı düşüneceksin ama antrenmanlarından çok memnunum, böyle devam et" dediği öne sürüldü.

Geçen sezon sakatlığının ardından ligin son haftalarına damga vuran Arda Güler, bu sezon takımı ile 8 maçta yalnızca 257 dakika forma şansı bulabildi.