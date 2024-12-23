Carlo Ancelotti acımasızca yüzüne karşı söyledi: 'Yeter, uyum sürecin bitti!'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldızına acımasız sözler söyledi.

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı kazanan 4-2'lik skorla Real Madrid oldu.

Kylian Mbappe, Federico Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz'un golleriyle kazanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 40 puana yükseldi. Los Galacticos, bu sonuçla lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Arda Güler 71'de oyuna girdi

Real Madrid'de Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu. milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 20 maça çıktı.

Haberin devamı aşağıda

Yıldız oyuncu, söz konusu 19 karşılaşmada 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Carlo Ancelotti'nin sözleri olay oldu

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin maç öncesi söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

İtalyan teknik adam, yıldız oyuncunun uyum süresinin artık sona erdiğini söyleyerek büyük beklentisini belirtti.

'Mbappe'nin adaptasyon süreci bitti!'

Kylian Mbappe hakkında konuşan Ancelotti, şunları söyledi: "Adaptasyon dönemi sona erdi, şimdiden kendisini iyi bir şekilde gösteriyor ama hâlâ gelişebilir.

"Mbappe son sakatlığını atlattı ve onu daha motive ve heyecanlı görüyorum. Herkes gibi onun da bu zamana ihtiyacı vardı ama artık bitti."