Carl Hoefkens, kara bir günün ardından hem NAC taraftarlarına hem de rakiplerine sert çıktı

NAC Breda'nın küme düşmesi kesinleşti. Rat Verlegh Stadyumu'nda yaşanan çalkantılı bir günün ardından – sc Heerenveen ile oynanan maç, 2-0'lık üstünlükle devam ederken sahaya defalarca havai fişek atılması nedeniyle kesin olarak durdurulmuştu – teknik direktör Carl Hoefkens acı gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Ve bu gerçek, Belçikalı teknik adamın ESPN kamerasına açıkça ifade ettiği gibi, çok ağır geliyor.

"Bu durum her halükarda inanılmaz derecede ağır geliyor," dedi Hoefkens. "Bu senaryoyu önlemek için çok sıkı çalıştık. Ve sonuçta gerçek bu ise, bu inanılmaz derecede zor."

Öğleden sonra, küme düşmenin yanı sıra, hakem Sander van der Eijk'in maçta yaşanan birçok kesintinin ardından maçı kesin olarak durdurmasıyla daha da tatsız bir son yaşandı.

Hoefkens kurallara anlayış gösterdi, ancak aynı zamanda kuralların küçük bir grup holigana verdiği gücü eleştirdi. "Her şeyi mahveden sadece birkaçı. Bu bir yas anı, zor bir an. Ama bu durumda çizgiyi aşmamak gerekir," diye ekledi.

O birkaç kişi dışında taraftarları hakkında teknik direktör açıkça övgü dolu sözler sarf etti. "Her zaman kulübün arkasında duran ve her zaman onun için her şeyi yapan çok iyi taraftarlarımız var. Bu eylem kulüp için değil. Bu eylemin kulübü desteklemekle hiçbir ilgisi yok. Bu maç, her ne kadar kötü bir tat bırakmış olsa da, oynanmalıydı."

Yine de en çok akılda kalan, doğrudan rakibi Excelsior hakkındaki yorumdu. Çünkü NAC tribünlerdeki kaosla boğuşurken, aynı anda Excelsior FC Volendam ile berabere kaldı - bu sonuç, Rotterdam ekibini küme düşme hattının hemen üzerinde tuttu. Hoefkens sözlerini dikkatli seçti, ancak mesajı açıktı.

"O zaman – o ara sırasında bile – Excelsior ile FC Volendam arasındaki maçı izliyorsun ve orada bir beraberlik olduğunu görüyorsun. O zaman, önümüzdeki yirmi dakika boyunca orada pek bir şey olmayacağını anlıyorsun. Bunu da çok ilginç buldum, çünkü bunun fair play ile pek bir ilgisi yok."