Capello: "İtalya'da artık savunma yapmayı bilmiyoruz"

“Artık savunma yapmayı bilmiyoruz. Savunma fazına çok az önem veriliyor. Bu İtalya Milli Takımı’nda topu geri kazanma hırsını henüz görmedim. Milli takımı delicesine seviyorum; evde de marş çalarken ayağa kalkıyorum ama onu çalıştırmamış olmaktan dolayı pişman değilim.” Gazzetta’nın genel yayın yönetmen yardımcısı ve Trento Spor Festivali’nin bilimsel direktörü Gianni Valenti ile birlikte Fabio Capello, kariyerine dönüp baktı: futbolculuğunda dört lig şampiyonluğu ve Milli Takım deneyimi; teknik direktörlüğünde Milan ile Roma arasında beş lig şampiyonluğu ve bir Şampiyon Kulüpler Kupası, Madrid deneyimi ve milli takım teknik direktörlüğü, ayrıca İngiltere, Rusya ve Çin’deki deneyimleri. “Teknik direktörler gençleri oynatma konusunda çok az cesaret gösteriyor, oysa değerlendirilebilmeleri için denenmeleri gerekir. Gençlerin kendi özelliklerini gösterebilmesi lazım ama bunun yerine yabancılara daha fazla fırsat veriliyor.

Oyun açısından topa sahip olmaya odaklanılıyor ve oyuncuların risk almasının, dikine oynamasının önü kesiliyor. İtalyan futbolunun, bizi gururlandıran eski hâline dönmesini görmek isterim. Bugün çok fazla güvenim yok, nereye gidileceğini hep birlikte anlama konusunda tevazu yok.” Son olarak, toplantı resmen sona ermişken Capello yeniden söz aldı çünkü, açıkladığı gibi, “Bunu gerçekten söylemek zorundayım: Gençlerin futbol oynarken eğlenmesine izin verin. Beş yıl boyunca altyapılarda çalıştırdım. Futbol sezonunun başında velileri toplar ve şunu söylerdim: hakeme, rakiplere ya da başkalarına bağırdığınızı duymak istemiyorum. Böyle bir şey olursa, oğlunuz oynamaz.”