Capello: Bale'in önceliği futbol değil

Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Fabio Capello, Gareth Bale hakkındaki spekülasyonları devam ettirecek bir açıklamada bulundu.

Aylardır Madrid ekibinden ayrılacağı konuşulan Bale için bir yorum da Fabio Capello'dan geldi.

'in eski teknik direktörü Capello, Mail'e verdiği demeçte Galli futbolcunun önceliğinin futbol olmadığını söyledi:

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"Bale potansiyel olarak inanılmaz bir futbolcu. Onu seviyorum. Güçlü ve hızlı. Modern futbol için harika özelliklere sahip. Ancak bana göre onun önceliği artık futbol değil. Dikkati dağılmış gibi bir izlenim veriyor. Şampiyon olmak için yüzde yüz odaklanmanız gerekiyor."

Capello aynı zamanda 2018 yazında 'nun ayrılışının, takımda bir karmaşa yarattığını belirterek, "Cristiano, her takım için oldukça mühim bir futbolcudur. Ronaldo'nun vedasından sonra onun yerini Benzema aldı ancak Madrid zihinsel ve fiziksel olarak liderini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, 'nın 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu 'yi 3-0 mağlup etti ve 40 puanlı ile zirveyi paylaştı.