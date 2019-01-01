Capello: Allegri olsaydım Manchester United'a giderdim

Bayern Münih'in teknik direktör adayları arasında gösterilen Massimiliano Allegri için Fabio Capello'dan Manchester United tavsiyesi geldi.

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'i çalıştıran 73 yaşındaki İtalyan teknik direktör Fabio Capello, katıldığı bir radyo programında meslektaşı ve vatandaşı Massimilano Allegri hakkında görüşlerini dile getirdi.

Capello, Niko Kovac'ın görevine son verilmesinin ardından 'in yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen Allegri'nin 'ı beklemesi gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, Ole Gunnar Solskjaer'in takımdaki geleceği sorgulanırken orada boşalabilecek teknik direktörlük koltuğunun Allegri için daha uygun olacağını ifade etti.

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Radio Anch'io Sport'a konuşan Capello, "Bayern Münih için uygun bir teknik direktör olabilir. Fakat İtalyan hocalar Carlo Ancelotti'den sonra 'da nasıl karşılanır, açıkçası pek emin değilim."

"İngiltere heyecan verici. Premier Lig insanı güçlendiren bir yer. Orada başarı ihtimali daha yüksek. Eğer Allegri olsaydım Manchester United'a giderdim."

Şu anda boşta olan Allegri, son olarak 'u çalıştırmış ve 2019-20 sezonu öncesi takımdan ayrılmıştı.