Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Pedro Leitao "Bubista", Faslı Nahdat Berkane'nin başına geçmeye yaklaştı.

Nahdat Berkane, Tunuslu Moïn Chaabani'nin kendi ülkesinin milli takımını çalıştırmak için ayrılmasının ardından teknik direktörsüz kalmıştı.

Nahdat Berkane, Fas Profesyonel Ligi'nde şampiyon Maghreb de Fès'in ardından ikinci sırayı elde ettikten sonra Afrika Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

"Radio Mars" sitesi, Nahdat Berkane ile Bubista arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Radio Mars'a konuşan özel kaynaklar, iki taraf arasındaki görüşmelerin son aşamalarına geldiğini, sözleşme maddeleri konusunda neredeyse kesin bir anlaşmaya varıldığını ve bazı idari detayların çözülmesinin beklendiğini açıkladı.

Bubista'nın Faslı Nahdat Berkane ile yapacağı sözleşmenin 2028 yazına kadar sürmesi bekleniyor.

Yeşil Burun Adaları milli takımı, Pedro Bubista yönetiminde 2026 Dünya Kupası finallerinde dikkat çekici bir performans sergilemiş ve Arjantin karşısında zorlu bir mücadelenin ardından elenmeden önce son 32 turuna yükselmişti.