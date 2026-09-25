Cantona, Ratcliffe'i yeniden hedef aldı

Manchester United efsanesi Eric Cantona ile kulübün mevcut yönetimi arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Fransız yıldız, patron Jim Ratcliffe'e yeni eleştiriler yönelterek, geçen yüzyılın 90'lı yıllarında oynadığı dönemde mevcut yönetim iş başında olsaydı belki de Manchester United forması giymeyi tercih etmeyeceğini vurguladı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Cantona'nın bu sefer mesajını "TikTok" uygulaması üzerinden verdiğini aktardı. Ratcliffe varken Manchester United ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorusuna Cantona şu yanıtı verdi: "Kendi dönemimde Ratcliffe varken Manchester United'a imza atar mıydım? Hayır, tabii ki hayır."

Cantona'nın 1992 ile 1997 yılları arasında Manchester United'ın renklerini savunması ve kulübü Premier Lig'de dört şampiyonluğa taşıması nedeniyle sahip olduğu tarihi konum göz önüne alındığında, bu açıklama özel bir anlam taşıyor.

Cantona'nın kulübün yeni yönetimini eleştirmesi ilk kez yaşanmadı. Fransız yıldız, 2025 yılında Manchester United'ın bazı kararlarına daha önce de itiraz etmiş; bunların arasında yaklaşık 450 işin lağvedilmesi ve bilet fiyatlarının artırılması yer almıştı. Cantona, bu politikaların kulübün kimliği ve tarihiyle örtüşmediğini değerlendirmişti.









Cantona ile Ratcliffe arasındaki anlaşmazlık, İngiliz milyarderin Birleşik Krallık'taki göç dosyasına ilişkin açıklamalarına da uzandı. Manchester United efsanesi şöyle konuştu: "Bir futbol kulübüne sahip olan böyle birinin nasıl bu tür sözler söyleyebildiğini anlamıyorum."

Cantona, Ratcliffe'in tutumunu eleştirirken oyunun tarihine dayanarak şunları ekledi: "En büyük oyuncuların hepsi farklı göç dalgalarından geliyor, her yerden; Fransa'da, İngiltere'de ve her yerde."

Ratcliffe'in daha önce Cantona'yı tüm zamanların en sevdiği oyuncusu olarak nitelendirdiği açıklamaları göz önüne alındığında, çelişki daha da keskinleşiyor. İkili, kulübün yönetim biçimi ve buna bağlı bazı meseleler etrafındaki açık bir anlaşmazlığın iki tarafına dönüştü.



