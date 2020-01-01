Cannavaro: Messi de iyi ama Maradona bambaşka
Inter, Juventus ve Real Madrid gibi takımların formalarını giyen İtalyan eski futbolcu Fabio Cannavaro, Lionel Messi ve Diego Maradona kıyasına kendi yorumunu getirdi.
Şu anda Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörlüğünü yapan 46 yaşındaki deneyimli isim, Sky Sports'a verdiği röportajında şunları dile getirdi:
"Messi'ye saygı duyuyorum. Yeni jenerasyon için dünyanın en iyi futbolcusu o."
"Ancak Maradona bambaşka; çünkü onun dönemindeki futbol çok farklıydı. Ona çok tekme atarlardı ancak Maradona her zaman kontrolü elinde tutan dirençli ve sert biriydi."
"Messi de çok iyi ama Maradona çok farklı bir dünya... Onları başka futbolcularla asla kıyaslamam. Pele'yi hiç izlemedim ama Maradona'yı izledim. 7 yıl boyunca her maçını seyrettim. Maradona en iyilerden biri değil; o en iyisi."
Cannavaro bu ikiliyi kıyaslamanın imkânsız olduğunu düşünen ilk isim değil.
Hem Messi'yi hem de Maradona'yı seyretmiş bir başka futbolcu olan Roberto Ayala, Fox Sports'ta şöyle bir yorum yapmıştı:
"İkisi ile de oynadım. Diego ile oynadığım zamanlarda daha ilk adımlarımı atıyordum. İkisi de futbolun iki devi. Diego Maradona'nın her hareketi saf bir sanattı. Messi ise ayağının iki santimetre ötesinde top taşıyan Speedy Gonzalez gibi."