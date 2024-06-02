Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Tecrübeli teknik adam, dün gece Wembley'de Şampiyonlar Ligi Finali'nde yorumculuk yaptıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Acun Ilıcalı ile İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra birkaç saat otelde dinlenen Mourinho, ardından imza töreni için Ülker Stadyumu'na geldi.

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Portekizli teknik direktör, büyük alkışlar eşliğinde Ülker Stadyumu'nda zemine çıktı...

Ali Koç'un açıklamaları

Ali Koç: 'Mourinho, dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biri'

"Dünya markası bir teknik direktörümüz var. Bugün attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir.

"Jose Mourinho, gelmiş geçmiş tüm teknik direktörler arasında kesinlikle en iyi beş teknik direktörden biri. Fenerbahçe'nin geleceği, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için bizi tercih etti.

"İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum.

Jose Mourinho'nun açıklamaları

"Adım Fenerbahçe ile anıldığından beri göstermiş olduğunuz sevgiyi hissettim.

Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferlerden sonra bu sevgiyi görür. Ancak henüz başında bu sevgiyi sizden görebiliyoruz.

"Bu da aynı zamanda bana büyük sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum, bundan sonra ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim derim gibi, benim kemiğim gibi.

"Futbol sizin ve benim için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim.

"Ali Koç'u tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmayı çok istedim.

"Siz çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim.

"Türkiye futboluna yardımcı olmak için burada çalışmak istiyorum. Ama asıl önemli olan şey Fenerbahçe.

"Son olarak şunu söylemek istiyorum; sizin hayalleriniz, benim hayallerim..."