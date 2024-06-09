CANLI | Fenerbahçe'de seçim başladı! Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'de seçim günü geldi çattı... Seçimli Olağan Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunda kulübün yeni başkanı seçilecek.
Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yapılacak seçim büyük heyecana sahne olacak.
Seçimli genel kurul toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılıyor.
Genel Kurulda 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor.
30 Mayıs’ta düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığından seçim ertelenmişti. Bu toplantıda ise çoğunluk aranmayacak.
Ali Koç'un yönetim listesi
Mevcut başkan Ali Koç'un listesi şu şekilde: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi şu şekilde: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.
Canlı gelişmeler...
CANLI | Oy verme işlemi başladı.
CANLI | İki başkan da kongrenin yapıldığı Ülker Stadyumu'na geldi.
CANLI | Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda saat 13.00 itibari ile 13 bin 739 kongre üyesi oy kullandı.
CANLI | Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda saat 15.00 itibari ile oy kullananların sayısı 22 bini geçti.