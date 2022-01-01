CANLI | Trabzonspor'un şampiyonluk günü

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Trabzonspor bugün şampiyonluğunu ilan etmesi halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime üç hafta kala şampiyon olmuştu.
Taraftar şampiyonluğa hazır
Antalyaspor maçında şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan bordo mavili taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren şehir merkezinde toplanarak maçın havasına girmeye başladı.
Bilet bulamayan taraftarlar için dev ekran
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle, yarın 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan vatandaşların maçı izleyebilmesi için Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne dev ekran kurma kararı alındı.
Başkan Ağaoğlu'ndan silahlı kutlama uyarısı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bordo mavili taraftarlara şampiyonluk kutlaması için önemli bir çağrıda bulundu:
"Taraftarlarımızdan özellikle bir ricam var, coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Mesajımız şu; birbirimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. Tabii böyle bir mesajı vermek, sürekli bu çağrıyı yapmak hoş bir şey değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, o silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyona olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız."
Taraftar önünde 'şampiyonluk' antrenmanı
Trabzonspor, Antalyaspor ile yapacağı maçın son antrenmanını sıra dışı bir şekilde kalabalık bir taraftar desteğiyle gerçekleştirdi.
Medical Park'ta 12 bin dolayında bordo-mavili taraftar, meşaleler ve 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.