CANLI | Trabzonspor'un şampiyonluk günü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bordo mavili taraftarlara şampiyonluk kutlaması için önemli bir çağrıda bulundu:

"Taraftarlarımızdan özellikle bir ricam var, coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Mesajımız şu; birbirimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. Tabii böyle bir mesajı vermek, sürekli bu çağrıyı yapmak hoş bir şey değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, o silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyona olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız."