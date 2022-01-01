CANLI | Galatasaray, yeni başkanını seçiyor

Başkan adayları sandık başında 🗳️
🗳️ Başkan adaylarından Sayın Eşref Hamamcıoğlu 3 numaralı sandıkta, Sayın Dursun Özbek ise 2 numaralı sandıkta oyunu kullandı. #Seçim2022 pic.twitter.com/isjKo0Ft8P— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 11, 2022
Tanju Çolak: Göreve hazırım
GS TV'ye konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı Tanju Çolak, şunları söyledi:
"İlk defa oy kullanmaya geldim. Galatasaray için hayırlısı ne ise o olsun.
Futbol konusunda ne istenirse ben buradayım, hazırım. Galatasaray için elimizden geleni yaparız."
🚨 Başkan adayları konuşmayacak
Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, oylamaya geçilebilmesi için konuşma yapmama kararı aldı.
Aday listelerinde kimler var? 🧐
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
DURSUN ÖZBEK:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
EŞREF HAMAMCIOĞLU:
Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu
Kaç kişi oy kullanabilecek?
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 15.00'te sona erecek.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
Adaylar kimler? 👀
Galatasaray'da başkanlık için iki aday mevcut.
Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan biri sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olacak.
Seçim zamanı! ⌛
Günaydın!
Bugün Galatasaray için önemli bir gün.
Zira Burak Elmas yönetiminin ardından kulübün yeni başkanı ve yönetimi bugün belli olacak.
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