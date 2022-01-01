CANLI | Galatasaray, yeni başkanını seçiyor

GS TV'ye konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı Tanju Çolak, şunları söyledi:

"İlk defa oy kullanmaya geldim. Galatasaray için hayırlısı ne ise o olsun.

Futbol konusunda ne istenirse ben buradayım, hazırım. Galatasaray için elimizden geleni yaparız."