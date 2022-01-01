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CANLI | Galatasaray, yeni başkanını seçiyor

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılıyor.

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Dursun Özbek & Eşref Hamamcıoğlu
AA

Başkan adayları sandık başında 🗳️

2022-06-11T09:43:44.379Z

Tanju Çolak: Göreve hazırım

2022-06-11T08:41:09.706Z

GS TV'ye konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı Tanju Çolak, şunları söyledi:

"İlk defa oy kullanmaya geldim. Galatasaray için hayırlısı ne ise o olsun.

Futbol konusunda ne istenirse ben buradayım, hazırım. Galatasaray için elimizden geleni yaparız."

🚨 Başkan adayları konuşmayacak

2022-06-11T08:11:09.794Z

Galatasaray başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, oylamaya geçilebilmesi için konuşma yapmama kararı aldı.

Aday listelerinde kimler var? 🧐

2022-06-11T07:39:04.993Z

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

DURSUN ÖZBEK:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

EŞREF HAMAMCIOĞLU:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Kaç kişi oy kullanabilecek?

2022-06-11T06:51:05.796Z

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 15.00'te sona erecek.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Galatasaray Lisesi
AA

Adaylar kimler? 👀

2022-06-11T06:48:11.608Z

Galatasaray'da başkanlık için iki aday mevcut.

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan biri sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olacak.

Seçim zamanı! ⌛

2022-06-11T06:45:51.788Z

Günaydın!

Bugün Galatasaray için önemli bir gün.

Zira Burak Elmas yönetiminin ardından kulübün yeni başkanı ve yönetimi bugün belli olacak.

GOAL Türkiye, gelişmeleri anbean takip edip sizi buradan bilgilendirecek.