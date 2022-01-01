CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Tottenham, Kim Min Jae için geliyor

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi gösterdiği etkili performanslarla Avrupa'nın devlerinin radarına girmiş durumda.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray derbisine gözlemci gönderen Tottenham, Kim Min Jae için tam not verdi. Antonio Conte ise gözlemci raporuna göre oyuncuyu beğendi ve takıma katılmasını istedi.

Konuşulan bonservis bedeli ise Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro.