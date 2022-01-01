CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Tottenham, Kim Min Jae için geliyor

Napoli, Osimhen'i tutmaya çalışıyor
Manchester United ve Arsenal, Victor Osimhen ile ilgilenenler arasında, ancak TEAMtalk, Napoli'nin bu yaz Nijeryalı forvetten ayrılmayacağını iddia ediyor.
23 yaşındaki oyuncu, Avrupa futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi, ancak İtalyan takımı, bu aşamada onunla ayrılmaya isteksizler. Özellikle de değeri daha da artacağına inanıyorlar.
Ten Hag'ın ilk isteği Bergwijn
Daily Mail, Tottenham kanat oyuncusu Steven Bergwijn'in Erik ten Hag'ın Manchester United'daki ilk transferi olabileceğini söylüyor.
Ten Hag'ın kanat oyuncusunu yıllardır takip ettiği ve onu Ajax'ta istediği söyleniyor.
Ronaldo, takımdan ayrılabilir
Daily Star'a göre, Cristiano Ronaldo, olası, Manchester United menajeri Erik ten Hag'ın planlarının bir parçası değil.
Bu bakış açısı ve Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağı ihtimali, Ronaldo'nun ayrılmasının giderek daha olası olduğu anlamına geliyor.
Bakasetas kalıyor
Son dönemde hakkında takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas hakkında menajeri Fanatik'e açıklamalarda bulundu.
"Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu.
"Bakasetas, şu anda transferi hiç düşünmüyor. Odaklandığı ve istediği tek şey, takımdaki herkesin en büyük hedefi olan şampiyonluğu kazanmak."
Conte'den Kim Min Jae'ye olumlu not
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi gösterdiği etkili performanslarla Avrupa'nın devlerinin radarına girmiş durumda.
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray derbisine gözlemci gönderen Tottenham, Kim Min Jae için tam not verdi. Antonio Conte ise gözlemci raporuna göre oyuncuyu beğendi ve takıma katılmasını istedi.
Konuşulan bonservis bedeli ise Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro.