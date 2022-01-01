CANLI | Beşiktaş başkanlık seçimi

Fuat Çimen ne söyledi?
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlıların bir takım tesadüfler üzerine hareket edemeyeceğini ifade etti.
"Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum.
Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum.
2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba’nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, ‘Kimsenin adamı olmayın’ sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2 buçuk yılda olgunlaştırdık."
Ahmet Nur Çebi ne söyledi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen seçimde çıkan karar ne olursa olsun kendisi ve yönetim kurulunun verilecek her karara saygı duyacağını söyledi.
"Buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok.
Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş’ın sahibi genel kuruldur.
Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen’e de canı gönülden başarılar diliyorum."
Oy verme işlemi ne zaman başlayacak? 👀
Oy verme işlemi saat 11.05 itibariyle başladı.
Siyah-beyazlılarda 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek.
Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi bugün yapılıyor
Adaylar kimler? 👇
Beşiktaş başkanlık seçiminde Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen yarışacak.
Ahmet Nur Çebi'nin aday yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asıl üyeler: Engin Baltacı Emre Kocadağ Mehtap Mutluşan Ferah Celal Aral Serhan Çetinsaya Murat Kılıç Umut Tahir Güneş Ali Bayrak.
Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.
Fuat Çimen'in aday yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asıl üyeler: Haldun Boz Ersen Yılmaz Ercüment Meriç Öztürk Mehmet Pişkin Ahmet Çonğar Hakan Atalay Banu Noyan Behzat Güven Cem
Yedek üyeler: Aydın Kulaksız Bengi Berker Ömer Küçük Alper Uzuner Nejdet Demiryürek