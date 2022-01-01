CANLI | Beşiktaş başkanlık seçimi

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlıların bir takım tesadüfler üzerine hareket edemeyeceğini ifade etti.

"Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum.

Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum.

2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba’nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, ‘Kimsenin adamı olmayın’ sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2 buçuk yılda olgunlaştırdık."